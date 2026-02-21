21.2.2026
Uuden laiturin Kirkkorantaan tuonut Pulikoijat on Liperin vuoden liikuttaja – Kymmenet talviuimarit viihtyvät päivittäin avannossa
Liperin Pulikoijat palkittiin lauantaina Pohjois-Karjalan urheilugaalassa Liperin vuoden liikuttajana. Kunta perustelee palkintoa vuosia kestäneellä ja mittavalla kehittämistyöllä avantouintiharrastuksen edistämiseksi Liperin kirkonkylällä.
