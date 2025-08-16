Uusi Kirkkorannan laituri soveltuu monenlaiseen käyttöön – ”Se palvelee esimerkiksi rantakalastajia ja melojia”
Kirkkolahden satama sai tällä viikolla uuden laiturin Liperin Pulikoijat ry:n hankkeen ansiosta. Uimareiden laituri on kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettu. Perjantaina laiturille ei vielä ollut kuitenkaan yleisöllä asiaa, sillä sen asennus oli hieman kesken.
