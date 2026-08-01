1.8.2026
Rääkkyläläinen Rautianna avasi Kuninkuusravien kuningatarkilpailun kahdeksannella sijalla
Rääkkyläläisen Mari Rautiaisen valmentama Rautianna sijoittui kahdeksanneksi Kuninkuusravien kuningatarkilpailun avausosamatkalla tänään lauantaina Teivossa. Uransa ensimmäiseen kuningatarkilpailuun osallistuva tamma kilpaili 2 100 metrin matkalla, ohjaksissaan Jarkko Kervinen.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.