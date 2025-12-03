Rääkkylän kunnanjohtaja tultaneen irtisanomaan – Tilapäinen valiokunta perustetaan
Rääkkylän kunnanhallitus esittää tilapäistä valiokuntaa kunnanjohtajan luottamuksen arvioimiseksi.
Rääkkylän kunnanhallitus päätti 3. joulukuuta kokouksessaan esittää kunnanvaltuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista kunnanjohtaja Esko Rautiaisen luottamuksen arviointia ja mahdollista irtisanomista varten.
Kunnanhallituksen puheenjohtajan Markku Laasosen mukaan neuvotteluissa kunnanjohtajan kanssa ei ole toistaiseksi päästy yhteiseen tulokseen. Asia siirtyy seuraavaksi kunnanvaltuuston käsiteltäväksi, ja valtuusto kokoontuu asiasta 8. joulukuuta.
Mikä tilapäinen valiokunta?
Tilapäinen valiokunta on kunnanvaltuuston asettama elin, joka selvittää, onko tässä tapauksessa valtuuston valitsema kunnanjohtaja menettänyt valtuuston luottamuksen. Valiokunta valmistelee erottamista koskevan asian tekemällä tarvittavat selvitykset, kuulemalla asianosaisia ja mahdollisesti pyytämällä asiantuntijalausuntoja. Työnsä päätteeksi valiokunta laatii valtuustolle raportin, jonka pohjalta valtuusto tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta erottamisesta.
