3.12.2025
Esko Rautiaisen kohtalo selviää tänään – Kunnanjohtaja näyttää poistaneen Facebook-tilinsä
Rääkkylän kunnanhallitus kokoontuu tänään keskiviikkona kello 17.30. Saatujen tietojen mukaan kokouksessa käsitellään myös kunnanjohtajan Esko Rautiaisen tulevaisuutta kunnanjohtajana, vaikka asia ei löydykään esityslistalta.
Julkisuudessa muun muassa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapio Hämäläinen (vas.) on kommentoinut, että jos Rautiainen ei itse eroa, niin hänet erotetaan.
Kunnanjohtaja Rautiainen joutui kohun keskelle epäasiallisen some-käyttäytymisensä vuoksi. Tällä hetkellä näyttää, että kunnanjohtaja on poistanut ainakin Facebook-tilinsä.
