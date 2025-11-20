Pääkirjoitus: Rääkkylä ison valinnan edessä: puhuttelu, varoitus vai irtisanominen?
Rääkkylä on taas ison päätöksen edessä. Kunnanjohtaja Esko Rautiainen on joutunut uudelleen kohun keskelle sosiaalisessa mediassa julkaisemistaan, epäasiallisiksi tulkituista kommenteista. Hän sai kirjoituksistaan jo viime vuonna kirjallisen varoituksen – mutta varoituksesta huolimatta kommentointi on jatkunut.
Kysymys kuuluukin: mitä tekee kunnanhallitus?
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Laasonen on todennut julkisuudessa, ettei Rautiaisen somekäytös vastaa kunnanjohtajalta edellytettävää tasoa. Rautiainen itse on puolestaan ilmoittanut, ettei hän pidä kommentointiaan sopimattomana, vaikka toimii kunnan julkisena keulakuvana. Hallitus kokoontunee hätäkokoukseen torstaina, tai viimeistään perjantaina.
Käsillä olevat vaihtoehdot ovat varsin rajalliset:
Puhuttelu ilman jatkotoimia, ja asian painaminen villaisella.
Uusi varoitus, joka kuitenkin olisi ristiriidassa viime vuoden linjauksen kanssa. Tuolloin todettiin yksiselitteisesti, että seuraavan varoituksen jälkeen seuraa irtisanominen.
Irtisanomisprosessin käynnistäminen, mikä olisi raskas ja kustannuksiltaan huomattava tie – eikä uuden johtajan rekrytointi ole pienessä kunnassa yksinkertainen tai halpa prosessi.
Kunnanhallitus on vaikean, mutta väistämättömän päätöksen edessä. Käydyt keskustelut ovat varmasti olleet tämän viikon aikana tiukkoja.
On kuitenkin selvää, että julkinen kommentointi, jota kunnanjohtaja on harjoittanut, ei ole sopusoinnussa sen käytöksen kanssa, jota johtavalta viranhaltijalta odotetaan ja jota hänen asemansa edellyttää. Kunnanjohtajan täytyy ymmärtää, että hänen sanomisillaan on painoarvoa – erityisesti silloin, kun ne esitetään julkisesti.
Lisäksi somekäytös ei ole vain yksityinen kysymys, vaan se vaikuttaa siihen, miten kuntalaiset, virkamiehet, luottamushenkilöt ja yhteistyökumppanit kokevat kunnanjohtajan harkintakyvyn. Luottamuspula syntyy herkästi, ja sen korjaaminen on aina vaikeampaa kuin sen välttäminen.
Jos kunnanhallitus päätyy irtisanomisprosessin aloittamiseen, sekin on ongelmallinen ratkaisu: kallis ja aikaa vievä. Vaihtoehdot eivät ole hyviä – mutta jonkin niistä on oltava päätös.
Lopulta kunnanhallituksen ratkaisu ei koske vain Rautiaista. Se määrittää, millaista käytöstä Rääkkylä vaatii ylimmältä virkamieheltään ja millaista johtajuutta se haluaa kuntaan. Päätös on tehtävä nopeasti, mutta ennen kaikkea selkeästi.
Esko Rautiaisen kommentoinnista uutisoi ensimmäisen kerran Sanomalehti Karjalainen.
