Nuorten paikka on vihdoin valmis – Ja samalla se odottaa nuorten muokkaavan siitä näköisensä
Ylämyllyn nuorten paikka on melkein valmis – perjantaina on aika juhlia sen avajaisia. Neljä vuotta sitten alkanut prosessi on muuttunut nuorten näköiseksi paikaksi yläkoulun tuntumaan.
– Graffitiseinä on tosi hyvä. Saa luvan kanssa taiteilla, eikä kenenkään tarvitse koulun seiniin maalailla, Inari Karttunen miettii jo viidesti maalatun seinän luona.
Seinä on yksi niin sanotuista paikan kierrätetyistä osista, sillä se on pystytetty alkujaan Honkalammen monitoimitalon pihaan yhden aloitteen innoittamana.
Paikalle on tuotu luonnonläheisyyttä lisääviä istumakiviä ja kaivonrenkaita nuotiopaikoiksi. Vanhoista pylväistä on tulossa tasapainoilualue, myös penkit ovat kierrätettyjä. Bussipysäkki taas kertoo nuorten paikan historiasta, sillä se ehdittiin viedä vuosia sitten Rykmentintielle, niin sanotulle ensimmäiselle nuorten paikalle.
Uutta sen sijaan 60 000 euroa maksaneessa kokonaisuudessa on iso katos; tai paremminkin the katos, sillä tuloväylälle on nousemassa vielä toinenkin katos mopoille.
– Katos ja istumapaikat ovat tärkeitä, Linnea Nevanen linjaa ja saa muut nuoret toivomaan lisäpöytiä.
Miten eri-ikäiset nuoret ja nuoret aikuiset sitten sujahtavat samalla tontille.
– Tänne voi tulla yhtä aikaa useampi ryhmä, kun istuma-alueet eivät ole vieri vieressä, vaan tuolla voi esimerkiksi olla itsekseen. Tätä on tosiaan mietitty ja se on ollut tärkeä asia, nuorisovaltuuston jäsen Sini Hyttinen kertoo.
Sähköt pusikkoon on myös vedetty, mikä mahdollistaa valot ja kännykän latauspisteiden rakentamisen.
Mitenkähän paikka pidetään oikein puhtaana, Inari Karttunen esittää nuorisotyöntekijöille huolensa roskaamisesta.
Roskiksia paikalle luvataan pikimmiten. Toiveissa olisi, että nuorten keskuudesta löytyy toistensa komentajia. Tytöt itse toivovat, että pelisäännöt tulevat selkeästi johonkin näkyville.
– Meillä on täällä kameravalvonta, mutta tarkoitus ei ole tiirata, mitä täällä tapahtuu. Katsomme nauhoja vain, jos jotain rikotaan, nuorisotyöntekijä Miia Nivala huomauttaa.
– Emmekä me voivottele, jos vaikka kivet saavat väriä. Kuvien ja tekstien pitää kuitenkin olla hyvien tapojen mukaisia, ei loukkaavia, Nivala ja toinen nuorisotyöntekijä Jenna Korhonen muistuttavat.
– Meidän tehtävähän ei ole sanella, mitä täällä tapahtuu. Nuoret saavat itse järjestää vaikka luontojamit tai grillausiltoja. Toivotaan kuitenkin, että nuoret ymmärtävät, mikä kädenojennus tämä on kunnalta, Nivala kiinnittää huomiota paikoista huolehtimiseen.
Paikka on tarkoitettu paitsi vapaaseen oleskeluun, sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi koulu oppitunneillaan. Miten olisi kuvistunti graffitiseinän äärellä tai kotitaloutta nuotiolla? Taitoaineiden tunneista myös liikunta tai käsityöt voivat saada paikasta lisäarvoa.
– Ja kuviskerhostahan me on puhuttu, nuoret muistavat.
– Nuokkarillakin voidaan välillä laittaa lappu oveen ja tulla tänne paistamaan makkaraa, kaikki miettivät yhdessä.
Nuorisotyöntekijät toteavat, että paikan ei ole tarkoitus olla koskaan valmis.
– Mitä ikinä nuorille tuleekaan mieleen, niin yritetään toteuttaa niitä ideoita.
Tähän mennessä toive on esitetty esimerkiksi leuanvetotangosta.
Perjantaisiin avajaisiin ovat tervetulleita erityisesti kaikki ne nuoret ja muut tahot päättäjistä alueen asukkaisiin, jotka ovat matkan varrella olleet mukana prosessissa. Ohjelmassa on makkaroiden ja lettujen paistoa, oman kädenjäljen painamista the katoksen seinään, bingoa, pihapelejä ja myöhemmin illalla myös graffitimaalausta.
Nuorten paikan syntyprosessi
Marraskuussa 2021 Emilia Kangaskolkka, yksi Suomen 18-vuotiaista uusista kunnanvaltuutetuista, istui kahdeksan moponuorten kanssa alas kirjoittamaan valtuustoaloitetta nuorten paikasta. Asia oli noussut esille muutamia viikkoja aiemmin nuorten tapaamisessa.
Ensimmäisenä paikkaa alettiin puuhata Rykmentintielle, mutta alueen asukkaat ja Väylävirasto torppasivat metsikön radan varren tuntumassa.
Vuoden 2022 lopulla kohteeksi valikoitui myös Jyrissä yläkoulun lähistöllä oleva Ammustien metsikkö. Myös se paikka aiheutti kyläläisissä närää.
Lapsivaikutusten arvioinnin ja perusteellisen selvityksen jälkeen soveliaimmaksi tontiksi valikoitui metsikkö yläkoulun parkkialuetta vastapäätä Laavupolun varrella, teollisuusalueen nurkalla. Suunnitelmapiirrokset paikasta olivat nähtävillä elokuussa 2024.
Rakennustöitä nuorten paikalla on tehty tänä vuonna kunnan toimesta, EU:n maaseuturahoituksen sekä kumppanien lahjoitusten avulla. Prosessin aikana ”nuoriksi kasvaneita” on pyritty kiinnittämään hankkeeseen osallistamalla suunnitteluun. Paikan päälle avajaisiin toivotaan kuitenkin myös niitä vuosien saatossa mukana olleita nuoria, jotka ovat jo kasvaneet aikuisiksi.
