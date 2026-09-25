25.9.2026
Lukijan mielipide: Ampumaradat ovat osa kokonaisturvallisuutta
Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut nopeasti viime vuosina joten on syytä katsoa asioita, joita tarvitsemme puolustuskykymme ja kansalaisten turvallisen ja jopa ihan lakisääteisen harrastamisen ylläpitämiseen. Yksi tällainen asia ovat ampumaradat, joilla on paljon laajempi merkitys kuin pelkästään ampumaurheilu. Niitä tarvitsevat tiettyjen lajien urheilijat, metsästäjät, reserviläiset ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimijat kuten myös eri viranomaiset.
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