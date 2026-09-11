11.9.2026
Kati Parppein kolumni: Kirja kainalossa sienimetsään
Loppukesällä meissä pohjoisen eläjissä heräävät metsästäjä-keräilijän vietit ja suuntaamme etsimään evästä luonnosta. Sienestäminen on minusta vielä hauskempaa kuin marjastus, koska siinä on mukana saaliin etsimisen jännitys. Sienestyksessä ja metsästyksessä onkin jotain samaa. Koskaan ei tiedä, mitä metsä antaa, vai antaako mitään.
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