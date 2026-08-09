Toimittajan kommentti: ViU laittoi ennakkosuosikin polvilleen ja lähtee kolmanteen otteluun jopa hienoisena ennakkosuosikkina
Viinijärven Urheilijoiden naisten Ykköspesisjoukkue on nyt pelannut kaksi pudotuspeliottelua Kuusankosken Puhtia vastaan. Sekä Kouvolassa että Viinijärvellä ottelu ratkesi vasta supervuorossa – kummallakin kerralla kotijoukkueen voittoon. Jo tällä perusteella ottelusarjaa voi luonnehtia tasaiseksi.
Tasaisemmaksi kuin ehkä etukäteen odotettiin.
Kuusankosken Puhti voitti etelälohkon, ViU puolestaan päätti runkosarjan viiden ottelun mittaiseen tappioputkeen ja pääsi täpärästi pudotuspeleihin.
Pudotuspeleissä joukkue on kuitenkin osoittanut, että se todellakin pystyy haastamaan sarjaan ennakkosuosikkina lähteneen kymenlaaksolaisjoukkueen.
Ensimmäisessä ottelussa ViU voitti yhden jakson. Joukkueiden toisessa kohtaamisessa Viinijärven Pallokentällä kotijoukkue voitti yhden jakson sekä supervuoron liki näytöstyyliin. ViU:n kannattajilla oli aihetta iloon.
Pudotuspelisarjan alkaessa huomattavasti useampi uskoi Kuusankosken Puhdin voittoon kuin ViU:n. Pessimistisimmät totesivat jopa Viinijärven Pallokentälle astellessaan tulevansa katsomaan ViU:n kauden viimeistä ottelua. Toisin kuitenkin kävi.
Jo pudotuspelisarjan ensimmäisessä ottelussa ViU haastoi Puhdin tosissaan, eikä voittokaan ollut kaukana. Viinijärvellä pelatun ottelun alkaessa ViU:n voittoon uskoi jo liki yhtä moni kuin Puhdinkin. Muutos oli selkeä.
Tapahtumat pelikentällä puolestaan osoittivat, etteivät voittajasuosikkinsa vaihtaneet olleet väärässä. ViU on yhtä todennäköinen voittaja pudotuspelisarjan kolmannessa ottelussa kuin Puhtikin.
Tällaista on pudotuspelisarja parhaimmillaan.
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