8.8.2026
Naisten Ykköspesiksen pudotuspelit alkoivat – ViU voitti jakson, muttei koko ottelua
Viinijärven Urheilijoiden naisten Ykköspesisjoukkue hävisi ensimmäisen pudotuspeliottelunsa Kuusankosken Puhtia vastaan tänään lauantaina. Kuusankosken pesäpallokentällä Kouvolassa pelattu ottelu päättyi supervuoron jälkeen lukemiin 2–1 (1–3, 4–1, 1–0).
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