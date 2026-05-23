23.5.2026
Toimittajan kolumni: Miljoonan raja rikkoutui – mitä oikein tapahtui Suomelle?
Suomessa tapahtui huhtikuussa historiallinen muutos, joka jäi monelta ehkä huomaamatta. Alle 18-vuotiaiden määrä putosi ensimmäistä kertaa maamme itsenäisyyden aikana alle miljoonan. Vielä 1960-luvun alussa Suomessa asui lähes 1,6 miljoonaa alaikäistä. Nyt heitä on enää hieman alle miljoona.
