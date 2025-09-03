3.9.2025
Kati Parppein kolumni: Kylän koirat
Koirat lemmikkeinä herättävät tunteita puolesta ja vastaan. Miinuspuolella mainitaan usein meteli ja korjaamatta jätetyt jätökset. Etenkin keväällä, kun lumen sulaminen paljastaa talven aikana kertyneet tuotokset, nousee monen verenpaine samaa tahtia ilman lämpötilan kanssa. Ihmisten jättämät roskat eivät tunnu samalla tavalla suututtavan. Toki ne eivät yleensä kengänpohjiin tartukaan.
