16.9.2026
Niemisen Urheilijat varmisti Kolmosen lohkomestaruuden voittamalla keskiviikkoiltana Jippo/PunaMustan – Kakkoseen nousua ei kuitenkaan tavoitella
Niemisen Urheilijat vieraili Jippo/PunaMustan kotikentällä Mehtimäellä kauden viimeisessä runkosarjan ottelussa. Sateisella Mehtimäellä 3-1 ottelun voittanut NiemU kiri lohkon toisena olevan Kings SC:n saavuttamattomiin.
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