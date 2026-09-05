5.9.2026
Niemisen Urheilijat voitti niukasti Yllätyksen – Nousukarsinnan mahdollisuus aiheuttaa pohdintaa
Jalkapallon Kolmonen eteni tällä viikolla kolmanneksi viimeiselle kierrokselle, joka oli erittäin merkityksellinen Savo-Karjalan lohkon sijoitusten kannalta. Voiton kannassa olevan Niemisen Urheilijoiden ja pronssista taistelevan Ylämyllyn Yllätyksen kohtaaminen päättyi lauantaina tiukan väännön jälkeen kotijoukkue NiemU:n 3-2 voittoon.
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