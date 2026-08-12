12.8.2026
ViU lähtee tänään Kouvolaan voittamaan pudotuspelisarjan kolmatta ottelua – ”Ulkopelimme kyllä kantaa”
Viinijärven Urheilijoiden naisten Ykköspesisjoukkue kohtaa tänään keskiviikkona puolivälieräsarjan kolmannessa ja ratkaisevassa ottelussa Kuusankosken Puhdin. Ottelu pelataan Kuusankosken pesäpallokentällä Kouvolassa.
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