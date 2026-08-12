12.8.2026
Vieraskentällä tuli tappio – ViU:n kausi naisten Ykköspesiksessä päättyi
Viinijärven Urheilijoiden kausi naisten Ykköspesiksessä päättyi. Joukkue hävisi Kuusankosken Puhtia vastaan pelaamansa kolmannen ja ratkaisevan puolivälieräottelun lukemin 2–0 (4–2, 5–0). Ottelu pelattiin Kuusankosken pesäpallokentällä Kouvolassa tänään keskiviikkona.
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