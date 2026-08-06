6.8.2026
ViU hävisi Haminan Palloilijoille – viinijärveläisjoukkue etenee silti pudotuspeleihin
Viinijärven Urheilijoiden naisten Ykköspesisjoukkue eteni pudotuspeleihin runkosarjan viimeisen ottelun tappiosta huolimatta. ViU kohtaa lauantaina 8. elokuuta pelattavassa puolivälieräottelussa Kuusankosken Puhdin, joka nappasi lohkovoiton nimiinsä voitettuaan runkosarjan viimeisessä ottelussa Lappeenrannan Pesä Ysit kotiutuslyöntikilpailun jälkeen.
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