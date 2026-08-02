2.8.2026
Rääkkyläläinen Rautianna ravasi kuudenneksi Kuninkuusravien kuningatarkilpailussa
Rääkkyläläisen Mari Rautiaisen kasvattama, omistama ja valmentama Rautianna sijoittui kuudenneksi Kuninkuusravien kuningatarkilpailussa. Jarkko Kervisen ohjastamana juossut tamma keräsi kolmelta osamatkalta yhteisajan, joka riitti kuudenteen sijaan kovatasoisessa kilpailussa.
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