30.7.2026
Naperoleirin juhlaottelu keräsi Viinijärven Pallokentälle yli 800 katsojaa – ViU jäi pisteittä ottelussa Ikaalisten Tarmoa vastaan
Viinijärven Urheilijoiden naisten Ykköspesisjoukkue kärsi eilen keskiviikkona tappion ottelussa Ikaalisten Tarmoa vastaan. Vierasjoukkue voitti Viinijärven Pallokentällä pelatun ottelun lukemin 0–2 (0–1, 4–5).
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