Hiihtokausi sauvottiin päätökseen Inarissa
Viikonloppuna Inarissa sauvottiin talven viimeinen Suomen Cupin hiihtokilpailut, joissa ratkottiin myös samalla suomenmestaruuksista.
Nuorten sarjoissa menestystä niittänyt Liperin Hiihtoseuran miesten joukkue oli nyt kotimaan kovimpien seassa 11. nopein. Neljä kertaa kymmenen kilometrin kilpajoukkueessa hiihtivät Väinö Kontkanen, Jalmari Bergqvist, Juuso Varis ja Pauli Vuorma. Lopussa käytiin tiukka taisto kymmennestä sijasta; mittelön voitti Imatran Urheilijat.
Liperin naisten joukkue ei osallistunut viestikisaan.
Viikonlopun kilpailut alkoivat perjantaina perinteisen matkoilla. Iitu Vuorma oli viidellä kilometrillä paras Liperin Hiihtoseurasta sijoituksella 22. ja Anni Kaipainen oli 41.
Miesten kymmenen kilometrin matkalla Bergqvist oli kilpailun paras LipHs:sta ollen 48.
Sunnuntain 30 kilometrin väliaikalähtökilpailussa Kaipainen oli 27. ja Iitu Vuorma 33.
Liperin Hiihtoseuran miehistä kukaan ei lähtenyt 50 kilometrin kilpaan. Liperiläislähtöinen, Pärnävaaralla edelleen paljon harjoitteleva Pohti Ski Team Pyhäjärveä edustava Markus Kasanen oli kuningaslajin 12.
Toinen liperiläisseuran kasvatti Veeti Pyykkö oli samaisen kilpailun 18. Hän ankkuroi viestipäivänä Vuokatti Ski Team -joukkueensa maaliin kolmantena voittaen SM-pronssia.
Kun talven Cupin osakilpailujen pisteet lasketaan yhteen Liperin Hiihtoseuran edustajat jäivät sekä naisissa että miehissä 20 parhaan ulkopuolelle. Viesticupissa miehet olivat kokonaiskilpailun 9. ottaen osaa jokaiseen viidestä kilpailusta. Naiset olivat 10. osallistuen vain kahteen osakilpailuun.
