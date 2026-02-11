Koti
» Tilaajille
• Urheilu
» Mattisenlahden kyläladulla on ollut ajoittain suorastaan jonoja – Pertti Koistinen aloitti ladun kunnostuksen jo syksyllä
Mattisenlahden kyläladulla on ollut ajoittain suorastaan jonoja – Pertti Koistinen aloitti ladun kunnostuksen jo syksyllä
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille, Urheilu Kirjoittanut Jutta Kurki 11.2.2026
Kuluvan talven ohut lumivaippa on vaikeuttanut latujen valmistamista merkittävästi.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Tietoa kirjoittajasta
Jutta
Jutta Kurki lennähtelee järjestöstä toiseen viettäen valtaosan vapaa-ajastaan jalkapallokentillä.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.