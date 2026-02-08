8.2.2026
Niemisen Urheilijoiden Pentti Pitkäsen elämäntyölle osoitettiin kunnioitusta ja kiitosta
Niemisen Urheilijoiden varapuheenjohtaja Pentti Pitkäsen yli 60 vuoden työ jalkapallon eteen huomioitiin Palloliiton itäisen alueen palkintogaalassa. Hänelle ojennettiin illan arvokkain Respect-palkinto koko gaalayleisön taputtaessa seisaaltaan Jyväskylässä järjestetyssä tilaisuudessa.
