25.11.2025
Risto Karjalaisen ryhmälle Suunnistusliiton tunnustus – Parhaillaan Karjalainen suunnittelee Ylämyllyn keskustan suunnistuskarttaa
Lukuisia karttoja liperiläisten ja lähialueilla liikkuvien iloksi tehnyt Risto Karjalainen sekä hänen ryhmänsä eli Simo Martomaa ja Petri Vainio palkittiin Suunnitusliiton juhlassa Vuoden ratamestari -palkinnolla. Ryhmä taiteili radat Liperin Taimen ja Kalevan Rastin järjestämiin SM-keskimatkan kilpailuihin Outokummun Rikkarantaan.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.