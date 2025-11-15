Pärnävaaran ensilumenlatu piteni – Myös lisälumen tykitystä mietitään
Pärnävaaran ensilumenlatua jatkettu perjantaina ja latu pitenee entisestään lauantaina.
Ensilumenlatua rakennettiin lokakuun lopulla vain 850 metriä, kun lämmin sää ja sateet pilasivat noin kolmen kilometrin tavoitteen. Tätäkin lyhyttä edestakaisin hiihdettävää osuutta on kahden viikon aikana korjailtu.
Ilmo Kurvinen kertoo, että perjantaina säiden viilennyttyä tykkilumikasasta ajettiin säilölunta ampumaradan taakse. Tällöin hiihdettävää matkaa kertyi yhdellä lenkillä 1,6 kilometriä.
Lauantaina lunta kuljetettiin stadionille.
– Tämän jälkeen lenkille kertyy matkaa yli kaksi kilometriä. Nyt täällä on porukkaa hiihtämässä kuin kuin ennen vanhaan.
Mikäli lunta riittää, tehdään suunniteltu nousu- ja lasku Pärnävaaran rinteeseen. Kurvinen on valmistautunut myös lisälumen tykitykseen tarvittaessa.
Tällä kaudella Pärnävaaran ensilumenlatu on ensimmäistä kertaa maksullinen.
