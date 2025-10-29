Koti
» Tilaajille
• Urheilu
» Hiihdon kilpailukausi alkaa Vuokatissa viikonloppuna – Liperin Hiihtoseuralla joukkueet sekä naisissa että miehissä
Hiihdon kilpailukausi alkaa Vuokatissa viikonloppuna – Liperin Hiihtoseuralla joukkueet sekä naisissa että miehissä
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille, Urheilu Kirjoittanut Jutta Kurki 29.10.2025
Hiihdon Suomen Cup alkaa viikonloppuna Vuokatissa.
Vain tilaajille
Tämä juttu on vain tilaajille. Voit hankkia lukuoikeuden Puodista klikkaamalla alla olevaa painiketta.
Tietoa kirjoittajasta
Jutta
Jutta Kurki lennähtelee järjestöstä toiseen viettäen valtaosan vapaa-ajastaan jalkapallokentillä.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.