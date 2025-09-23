23.9.2025
Niko Mäkisalolle kahden mitalin potkunyrkkeily-kilpailu
Liperiläinen potkunyrkkeilijä Niko Mäkisalo otteli voittoon Gladiator Factoryn salikilpailuissa 67-kiloisten sarjassa.
Nuori, 16-vuotias, Mäkisalo voitti sarjassaan kaksi aikuista vastustajaansa selvin 3–0 tuomariäänin.
Combat Heaven seuraa edustava Mäkisalo vakuutti otteillaan seuran vastuuvalmentaja Tuure Mutasen.
– Niko Mäkisalo ansaitsi otteillaan mahdollisuuden edustaa ensi vuonna Italian World Cupissa. Menestyminen siellä voi avata ovet myös Suomen maajoukkueeseen, Mutanen kommentoi.
