Koti
» Tilaajille
• Urheilu
» Paloaukean kentällä tehty tihutöitä useasti loppukesän aikana – Lauantain vastaisena yönä poltettu muun muassa löytötavaroita ja roskia
Paloaukean kentällä tehty tihutöitä useasti loppukesän aikana – Lauantain vastaisena yönä poltettu muun muassa löytötavaroita ja roskia
Julkaistu kategoriassa: Tilaajille, Urheilu Kirjoittanut Jutta Kurki 30.8.2025
Paloaukean jalkapallokentän alueella on tehty toistuvasti ilkivaltaa kesän aikana.
Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.
Tietoa kirjoittajasta
Jutta
Jutta Kurki lennähtelee järjestöstä toiseen viettäen valtaosan vapaa-ajastaan jalkapallokentillä.
Kommenttien kirjoittaminen edellyttää että olet kirjautunut.