11.11.2026
Gallup: Sote-palveluiden saatavuus huolettaa – ”Hoitajia pitäisi olla enemmän”
Siun soten säästötoimet herättävät kysymyksiä sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta ja saatavuudesta. Liperin kirkonkylällä haastatellut ihmiset kantavat huolta muun muassa hoitohenkilökunnan riittävyydestä, vanhusten hoidosta ja lähipalveluiden säilymisestä.
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