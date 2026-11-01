Viinijärven Urheilijoiden Marko Huhtaselle valtakunnallinen tunnustus – palkittiin nuorten kasvun tukijana
Viinijärven Urheilijoiden Marko Huhtanen on palkittu nuorten kasvun tukijana pesäpallokauden 2026 parhaiden palkitsemistilaisuudessa. Huhtanen sai valtakunnallisen tunnustuksen lauantaina 31. lokakuuta järjestetyllä perinteisellä Pesisristeilyllä.
Huhtanen oli yksi kahdesta nuorten kasvun tukijana palkitusta pesäpallotoimijasta. Toinen tunnustus myönnettiin tamperelaisen Manse PP edustajalle.
Huhtasen palkitseminen nosti Viinijärven Urheilijat esille valtakunnallisessa pesäpallogaalassa, jossa huomioitiin kauden parhaiden pelaajien ja joukkueiden lisäksi myös seurojen taustalla tehtävää arvokasta työtä.
Nuorten kasvun tukijoille myönnetyt tunnustukset olivat osa gaalan seuratoimijoille ja pesäpallon taustavoimille suunnattuja palkintoja.
Pesäpallokauden 2026 suurimmat henkilökohtaiset tunnustukset menivät mestarijoukkueiden pelaajille. Miesten vuoden pesäpalloilijaksi valittiin Vimpelin Vedon Henri Puputille, joka saavutti palkinnon jo kolmannen kerran urallaan. Vastaavan tunnustuksen sai myös Seinäjoen Jussittarien Riikka Polso ensimmäistä kertaa.
Vimpelin Veto juhli miesten Suomen mestaruutta ja Jussittaret naisten mestaruutta peräti 49 vuoden tauon jälkeen. Molemmat mestarijoukkueet keräsivät gaalassa runsaasti muitakin palkintoja.
Ykköspesiksessä koettiin poikkeuksellinen kausi, sillä kaikki neljä mahdollista nousijajoukkuetta lunastivat paikkansa Superpesikseen kaudelle 2027. Miesten pääsarjaan nousevat Kannuksen Ura ja Helsingin Puna-Mustat sekä naisten Superpesikseen Kajaanin Pallokerho ja Ylivieskan Jokilaakson PesäKuula.
Vuoden pesäpalloseuran palkinto myönnettiin yhteisesti Oulun pesäpalloseuroille. Lisäksi gaalassa palkittiin ansioituneita seurajohtajia, tuomareita ja muita lajin hyväksi työskennelleitä toimijoita.
Viinijärven Urheilijoiden Marko Huhtasen saama tunnustus oli osa näitä palkitsemisia, joissa nostettiin esille myös kentän ulkopuolella tehtävän seuratyön merkitystä pesäpallon tulevaisuudelle.
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