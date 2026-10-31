Liperin Hiihtoseuran Juuso Varis sprinttivoittoon Vuokatissa – Jalmari Bergqvist kolmas
Liperin Hiihtoseuran Juuso Varis hiihti uransa ensimmäiseen Suomen Cupin osakilpailuvoittoon Vuokatin sprintissä. Liperiläisseuran Jalmari Bergqvist sijoittui miesten kilpailussa kolmanneksi.
Maastohiihdon Suomen Cupin 16. kausi käynnistyi Vuokatissa sprinttikilpailuilla, joissa hiihtäjät pääsivät testaamaan uutta 1,6 kilometrin rataa.
Miesten kilpailussa Liperin Hiihtoseuran Juuso Varis nousi finaalissa voittoon. Karsinnassa nopeinta vauhtia pitänyt Proski Oulun Valtteri Pennanen sijoittui toiseksi.
Varis tuuletti maalissa voittoaan. Uransa ensimmäisen Suomen Cupin osakilpailuvoiton saavuttanut hiihtäjä kertoi yllättyneensä tuloksestaan.
– Tämä on hyvän harjoituskauden tulos. En ehkä itse osannut odottaa voittoa, mutta mentiin askel kerrallaan tänään eteenpäin ja voitto tuli, niin olen tyytyväinen. Jatketaan nöyrästi eteenpäin, nyt on kisattu vasta kauden ensimmäinen kisa. Tästä on hyvä jatkaa, Varis kertoi kilpailun jälkeen.
Liperin Hiihtoseuran Jalmari Bergqvist sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Näin miesten sprintin kolmen parhaan joukossa oli kaksi Liperin Hiihtoseuran hiihtäjää.
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