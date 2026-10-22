Viinijärvelle suunnitellaan datakeskusta – tonttien vuokraus etenee lautakunnan käsittelyyn
Viinijärven teollisuusalueelle suunnitellaan noin yhdeksän megawatin datakeskusta. Hanke on vasta kehitysvaiheessa, eikä sille ole vielä varattu sähköliittymää tai haettu rakennuslupaa.
Liperin kunnan tiedotteen mukaan SR-Kiinteistöt Oy on esittänyt kunnalle neljän tontin vuokraamista datakeskushankkeen kehittämistä varten Viinijärven teollisuusalueelta.
Asia tulee Liperin elinympäristölautakunnan käsiteltäväksi tiistaina 27. lokakuuta.
Suunnitellun vuokrasopimuksen piiriin kuuluvat Mäntyläntien itäpuolella sijaitsevat tontit osoitteissa Mäntyläntie 7, 9 ja 11 sekä tien länsipuolella sijaitseva tontti osoitteessa Mäntyläntie 10.
Liperin kunnan mukaan alueella on voimassa vuonna 2012 hyväksytty Viinijärven asemakaava. Tontit on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi, joten nykyinen kaavamerkintä mahdollistaa datakeskustoiminnan ilman kaavamuutosta.
Rakennuslupaa ei ole vielä haettu
Datakeskushanke on toistaiseksi kehitysvaiheessa. Suunnitteilla olevan keskuksen teho olisi noin yhdeksän megawattia.
Kunnan tiedotteen mukaan hankkeelle ei ole vielä varattu sähköliittymää eikä rakennuslupahakemusta ole jätetty.
SR-Kiinteistöt Oy tarkoituksena on hakea rakennuslupaa sen jälkeen, kun tonttien vuokrasopimus on allekirjoitettu.
Tonttien vuokraamista koskeva asia etenee elinympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen vielä Liperin kunnanhallituksen päätettäväksi.
Mahdollinen vuokrasopimus voi tulla voimaan vasta, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman.
Lähde: Liperin kunnan tiedote
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