Liperin datakeskushanke etenee edelleen – lakimuutos voi kuitenkin viivästyttää aikataulua
Norjalais-brittiläisen Scale42-yhtiön datakeskushankkeen valmistelu jatkuu Liperissä, vaikka yhtiö on ottanut aikalisän Kiteelle suunnittelemassaan hankkeessa. Valmisteilla oleva sähkömarkkinalain muutos voi vaikuttaa myös Liperin 800 miljoonan euron hankkeen aikatauluun.
Sanomalehti Karjalainen uutisoi keskiviikkona, että Scale42 on ottanut aikalisän Kiteen Puhokselle suunnittelemassaan datakeskushankkeessa. Syynä on valmisteilla oleva sähkömarkkinalain muutos, joka voi vaikeuttaa datakeskusten pääsyä sähköverkkoon.
Sama yhtiö suunnittelee datakeskusta myös Liperin Välikankaan teollisuusalueelle.
Liperin kunnanjohtaja Pellervo Hämäläisen mukaan hankkeen valmistelu jatkuu hyvässä yhteistyössä yhtiön kanssa.
– Hanketta viedään eteenpäin hyvässä yhteistyössä. He valmistelevat rakentamislupaa. Viime viikolla on oltu viimeksi yhteyksissä, Hämäläinen kertoo.
Kiteen hankkeen tavoin myös Liperin datakeskuksen toteutumiseen liittyy kuitenkin epävarmuutta sähkömarkkinalain muutoksen vuoksi.
– He ovat tietoisia lakimuutosesityksestä, ja pahimmillaan sillä on negatiivisia vaikutuksia myös Liperin hankkeen aikatauluun, Hämäläinen toteaa.
Liperin kunta on antanut lausuntonsa lakiluonnoksesta mahdollisten vaikutusten vuoksi.
– Seurataan tilannetta, Hämäläinen sanoo.
Sähköverkon kapasiteetti huolettaa kuntaa
Valmisteilla olevan sähkömarkkinalain muutoksen tarkoituksena on asettaa sähköverkkoon liittymistä hakevat toimijat etusijajärjestykseen tilanteissa, joissa verkon kapasiteetti ei riitä kaikkien tarpeisiin.
Lakiesityksen mukaan datakeskukset sijoittuisivat neljästä kategoriasta kolmanteen, muun muassa kotitalouksien ja pk-yritysten jälkeen.
Liperin kunta on lausunnossaan arvostellut erityisesti lakimuutoksen mahdollisia alueellisia vaikutuksia. Kunnan mukaan esitys voisi suosia Länsi-Suomea, jossa uuden sähköntuotannon rakentaminen on helpompaa.
Itä-Suomessa tuulivoiman rakentamista rajoittavat Puolustusvoimien tarpeet. Pohjois-Karjalan tilannetta vaikeuttaa myös 400 kilovoltin kantaverkon puuttuminen. Maakunta on kunnan arvion mukaan nykyisen 110 kilovoltin verkon varassa mahdollisesti jopa vuoteen 2033 asti.
Liperin kunta on vaatinut lakimuutokselle riittävän pitkää siirtymäaikaa ja nykyistä laajempaa vaikutusten arviointia, jotta pitkään valmistellut investoinnit eivät vaarantuisi.
Kiteellä Scale42 suunnitteleman 60 megawatin datakeskuksen rakennustöiden oli tarkoitus alkaa jo tänä vuonna, mutta hanke on nyt aikalisällä.
Liperissä hankkeen valmistelu sen sijaan jatkuu ainakin toistaiseksi. Sähkömarkkinalain muutoksen lopulliset vaikutukset hankkeen aikatauluun ovat vielä epäselvät.
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