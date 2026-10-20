20.10.2026
Onko nyt oikea aika? Kuulemistilaisuudessa kyseenalaistettiin Salokylän koulun lakkauttamisen ajankohta
Salokylän koululla järjestetty kuulemistilaisuus keräsi viitisenkymmentä ihmistä keskustelemaan koulun tulevaisuudesta. Koululaisten vanhemmat kantoivat huolta muutoksesta, jonka koulun mahdollinen lakkauttaminen toisi lasten elämään.
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