Rääkkyläläinen Kari Kulmala pyrkii takaisin eduskuntaan
Rääkkyläläinen entinen kansanedustaja Kari Kulmala lähtee kokoomuksen ehdokkaaksi kevään 2027 eduskuntavaaleihin. Savo-Karjalan Kokoomus tiedotti maanantaina nimenneensä Kulmalan lisäksi ehdokkaaksi nilsiäläisen yrittäjän Jukka Savolaisen.
Kulmala toimi kansanedustajana vuosina 2015–2019. Hänellä on kokemusta myös alueellisista luottamustehtävistä.
Kulmala nostaa vaaliteemoikseen erityisesti turvallisuuden, huoltovarmuuden ja maaseudun elinvoiman.
– Lähden ehdolle eduskuntavaaleissa, koska haluan olla rakentamassa turvallista ja kriisinkestävää Suomea, Kulmala perustelee ehdokkuuttaan Savo-Karjalan Kokoomuksen tiedotteessa.
Savo-Karjalan Kokoomuksen toinen uusi ehdokas, Jukka Savolainen, on yrittäjä, tradenomi ja kokoomuksen Kuopion valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän oli ehdolla europarlamenttivaaleissa vuonna 2014.
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