Liperiläinen Sami Laitila valittiin keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi
Liperiläinen Sami Laitila on valittu keskustan eduskuntavaaliehdokkaaksi kevään 2027 eduskuntavaaleihin. Valinta vahvistui lauantaina 17. lokakuuta, kun Keskustan Pohjois-Karjalan piiri päätti lopullisesta ehdokaslistastaan syyskokouksessaan.
Keskustan seitsemän eduskuntavaaliehdokasta Pohjois-Karjalassa ovat Katja Asikainen, Hannu Hoskonen, Tarja Hyykky, Paavo Korhonen, Sami Laitila, Hanna Räsänen ja Atte Varis.
Ehdokasvalintoja edelsi 2.–4. lokakuuta järjestetty jäsenäänestys.
Jäsenäänestyksen perusteella ehdokkuutensa varmistivat suoraan Hannu Hoskonen, Tarja Hyykky, Paavo Korhonen ja Hanna Räsänen.
Kaikkiaan ehdokkaiksi oli esitetty 11 henkilöä, joista seitsemälle oli paikka eduskuntavaalilistalla. Neljän suoraan valitun lisäksi jäljellä olevia kolmea paikkaa tavoittelivat Katja Asikainen, Ali Giray, Sari Huovinen, Mirja Karhinen, Asko Miettinen, Atte Varis ja Sami Laitila.
Piirin syyskokouksessa kolme viimeistä ehdokaspaikkaa annettiin Asikaiselle, Varikselle ja Laitilalle.
Ehdokkaina olevat liperiläiset
Ensi kevään eduskuntavaaleissa on ehdolla kolme liperiläistä. Laitilan lisäksi ehdolla ovat Maija Silvennoinen (kd.) ja Mikko Hartikainen (ps.).
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