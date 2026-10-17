17.10.2026
IKL:n kerhotalosta kodiksi – Karhupirtillä on ollut monta elämää
Liperin kirkonkylällä sijaitseva Karhupirtti rakennettiin 1930-luvulla Isänmaallisen kansanliikkeen kerhotaloksi. Sittemmin rakennus on ollut muun muassa Suojeluskunnan aluepäällikön asuntona ja Enwaldien kotina. Nykyiset asukkaat Kati Parppei ja Kimmo Puoskari vaalivat vanhaa taloa, jonka tarina jatkuu heidän jälkeensäkin.
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