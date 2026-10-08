8.10.2026
Rääkkylän katkeamaton ketju: ”Ihan asenteella mennään” – Jani Kekäläinen löysi perheelleen kodin Pötsönlahdesta
Jani Kekäläisen perhe muutti viisi vuotta sitten Espoosta Rääkkylän Pötsönlahteen. Etätyö, luonnonrauha, pieni koulu ja paikalliset ihmiset ovat tehneet uudesta kotipaikasta perheelle mieluisan – vaikka arkeen kuuluu myös pitkiä automatkoja ja haasteita palveluiden saatavuudessa.
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