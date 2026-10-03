3.10.2026
Pienenevät ikäluokat haastavat perusopetusta – Rääkkylässä ratkaisuja etsitään yli kuntarajojen
Pienenevät ikäluokat haastavat kuntia etsimään uusia tapoja järjestää perusopetusta. Rääkkylässä yhteistyötä tehdään jo maakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä, ja uusi Tehhään yhessä -hanke etsii myös muita yhteistyön muotoja.
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