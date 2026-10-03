3.10.2026
Päihtynyt veneilijä puhalsi 1,72 promillea Liperissä
Poliisi tutkii torstai-iltana Liperissä tapahtunutta epäiltyä vesiliikennejuopumusta. Veneilijän matka päättyi pelastuslaitoksen avustamana rantaan.
Hätäkeskukseen ilmoitettiin torstai-iltana Viinijärvellä vaikeuksiin joutuneesta venekunnasta. Paikalle hälytettiin pelastuslaitos, joka auttoi veneessä olleet rantaan.
Tilanteen selvittämisen yhteydessä kävi ilmi, että veneen kuljettajan epäiltiin olleen päihtynyt jo vesille lähdettäessä. Tehtävälle osallistui myös poliisi.
Rannassa veneen kuljettajalle tehty puhalluskoe antoi seulonta-alkometriin tulokseksi 1,72 promillea.
Poliisi epäilee kuljettajaa vesiliikennejuopumuksesta. Poliisin tiedotteen perusteella tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
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