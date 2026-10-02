2.10.2026
Kalastaja joutui veden varaan Viinijärvellä – pelastuslaitos auttoi kaksikon rantaan
Pelastuslaitos sai torstai-iltana hieman kello 19 jälkeen vesipelastustehtävän Viinijärvelle.
Soutuveneellä kalassa olleesta kaksikosta toinen oli joutunut tuntemattomasta syystä veden varaan. Veneeseen jäänyt henkilö onnistui kuitenkin auttamaan hänet takaisin veneeseen.
Tapahtuma-aikaan ilta oli Viinijärvellä jo pimenemässä, eivätkä kalastajat päässeet omin avuin turvallisesti takaisin rantaan. He joutuivat turvautumaan pelastuslaitoksen apuun.
Pelastuslaitos tavoitti kaksikon järvenselältä ja avusti heidät takaisin rantaan. Rannassa ensihoito tarkasti molempien voinnin.
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