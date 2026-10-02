2.10.2026
Rääkkylässä tehtiin kaksi valtuustoaloitetta – Purkukuntoisille kiinteistöille ja vieraslajien torjuntaan esitetään suunnitelmallisia toimia
Rääkkylän kunnanvaltuuston viimeisimmässä kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta. Vasemmiston valtuustoryhmä esittää ohjelmaa purkukuntoisten kiinteistöjen tilanteen ratkaisemiseksi, kun taas Kari Kulmala (kok.) esittää haitallisten vieraslajien järjestelmällisen torjunnan käynnistämistä. Valtuusto merkitsi molemmat aloitteet tiedoksi.
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