2.10.2026
Rääkkylän lauluperinteestä haetaan vauhtia kansainväliseen kulttuurimatkailuun
Rääkkylän vahva laulu- ja runolauluperinne halutaan osaksi Itä-Suomen kulttuurimatkailua. Uudessa maakuntarajat ylittävässä hankkeessa kehitetään matkailupalveluja ja yhteistyötä sekä haetaan alueen elävälle kulttuuriperinnölle lisää kansainvälistä näkyvyyttä.
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