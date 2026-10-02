2.10.2026
”Hanke on nyt olennaisesti lähempänä toteutusta kuin koskaan aiemmin” – Ylämyllyn tiehanke etenee kohti toteutusta
Hallituksen esittämä 49 miljoonan euron rahoitus vie Ylämyllyn tiehanketta eteenpäin, mutta rakentamisen alkuun on vielä matkaa. Seuraavia askeleita ovat muun muassa asemakaavan saattaminen lainvoimaiseksi ja tiesuunnitelman hyväksyminen.
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