"Pohjois-Karjala on säästänyt jo. Nyt on valtion vuoro korjata rahoitusmalli. Säästetään hallinnosta – ei ihmisten tarvitsemista palveluista," aluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Tarja Hyykky kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan. Kuva: Jyrki Pönkkä