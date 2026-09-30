30.9.2026
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee yli 216 miljoonan euron investointeja
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee vuosille 2027–2030 yhteensä 216,4 miljoonan euron investointeja. Vuonna 2027 käynnistettäisiin muun muassa uusien ikääntyneiden asumisyksiköiden ja työikäisten asumisyksikön rakennustyöt sekä Uuron pelastusaseman rakentaminen. Investointien toteutuminen riippuu osin hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta.
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