29.9.2026
Ylämyllyn moottoriradan toiminta jatkuu – JoeUA ryhtyy kehittämään rataa
Ylämyllyn moottoriradan toiminta voi jatkua Vaasan hallinto-oikeuden hylättyä ympäristöluvasta tehdyn valituksen. Joensuun Urheiluautoilijoissa päätös otettiin helpottuneena vastaan, ja seura aikoo suunnata voimavarojaan radan kehittämiseen vuosien lupaprosessin jälkeen.
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