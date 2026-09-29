29.9.2026
Viinijärven kirjaston omatoimiaikana on ollut häiriöitä – ”Siellä on ollut jonkin verran häiriökäyttäytymistä ja ilkivaltaa”
Viinijärven uuden kirjaston omatoimiajalla on syksyn aikana esiintynyt häiriökäyttäytymistä ja epäasiallista toimintaa. Vaara-kirjastot muistuttaa käyttäjiä yhteisistä pelisäännöistä ja vetoaa asiakkaisiin, jotta havaitut häiriöt ilmoitettaisiin kirjastolle.
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