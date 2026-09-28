28.9.2026
Rääkkylän sote-asema sulkeutuu syyslomaviikolla – korvaava palvelu löytyy naapurikunnasta
Rääkkylän sote-asema on suljettuna syyslomaviikolla 12.–18. lokakuuta henkilökunnan vuosilomien vuoksi. Sulun aikana asiakkaat voivat asioida avoinna olevissa Siun soten toimipaikoissa, esimerkiksi Kiteellä tai Liperissä.
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