26.9.2026
Sanomalehti Karjalainen: Ylämyllyn moottoriradan toiminta on jatkumassa entisellään
Sanomalehti Karjalaisen mukaan Ylämyllyn moottoriradan toiminta on jatkumassa entisellään. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi ympäristöluvasta tehdyn valituksen, ja vuosia kestänyt lupaprosessi on jälleen yhden ratkaisevan askeleen lähempänä päätepistettä.
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